As menores chapas de candidatos a vereador em Americana são as do PSol (2) e do Novo (4). As agremiações vão em busca de um milagre para eleger seu primeiro vereador na história da cidade.

O Novo chegou a ter o vereador Vagner Malheiros (eleito pelo PSDB em 2020), mas ele desistiu da corrida.

