PT de olho. Padilha e Gleisi na região sábado

A presidente do PT e o ministro Alexandre Padilha

estarão na região este sábado. O ministro-chefe de Relações Institucionais da Presidência da República vem a Americana para participar da inauguração de reforma de unidade de saúde que recebeu verba de seu mandato de deputado federal.

Já Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, passará por Sumaré e encerrará sua agenda em Campinas, onde vai acontecer uma conversa com a militância.

10h – Conversa com a Militância de Sumaré

Local: Rua João Francisco Yanssen, 125 – Vila Juliana – Sumaré (Associação Atlético do Banco do Brasil)

11h – Encontro de Mulheres de Hortolândia e Região

Leia + sobre política regional

Local: R. Cícero Ramos Meira, 665 – Jd. Rosolem – Hortolândia

13h – Almoço com a Militância/Federação, sindicato de Campinas e Região

Rua: Luiz Raphael Lot, 23 – Jd Sul América/Campinas

Obs: no mesmo local ocorrerá a coletiva e a conversa com a executiva local do partido.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP