PT debate Israel e Palestina hoje em Americana

O PT de Americana realiza debate sobre a guerra

Israel e Palestina na noite desta terça-feira no sindicato dos Metalúrgicos.

Será um momento para aqueles que tem interesse em aprofundar o conhecimento dos

fatos, do ponto de vista dos Palestinos. E aqueles que tem consciência que o povo

Palestino sofre um processo de genocídio pelo governo de extrema direita de Israel,

ter a oportunidade de manifestar seu apoio, como tem ocorrido no mundo.

Acusado por bolsonaristas de apoiar o Hamas, o PT tem se posicionado historicamente a favor da causa Palestina. A população árabe da Faixa de Gaza e da Cisjordânia reclama a criação de um Estado Soberano, mas ainda enfrenta resistência. A atual guerra trouxe o tema de volta ao centro do debate.

A dra Jamila Abdel Latif vai palestrar sobre o tema “O Que é a Causa Palestina” a partir das 19h na sede do sindicato na rua Tamoio.

