Garotas furtam lojas no centro e familiares desacatam e xingam policiais

Um loja de cosméticos localizada no calçadão de Americana foi furtada, no último sábado, por duas adolescentes. Segundo a Guarda Municipal de Americana (GAMA), a equipe, por determinação do controle, deslocou-se até o estabelecimento e, no local, os funcionários fiscais de loja informaram que duas adolescentes estavam praticando furto.

As informações dos funcionários davam conta de que as duas, uma de 16 anos e outra de 17, estavam no interior da loja subtraindo produtos e colocando dentro de suas bolsas. Ao perceberem a ação, os funcionários impediram que as duas saíssem da loja e acionaram a Gama.

Em contato com as adolescentes, os guardas localizaram vários produtos da Geo Cosméticos, bem como vários outros produtos de outras lojas – O Boticário, Taty Presentes, Mariana Novidades, e Patricinha Bijuterias. Foi efetuado contato com os representantes das lojas, onde apenas a loja Patricinha não realizou a identificação de alguém responsável devido a loja já ter sido fechada.

As adolescentes não negaram ter pego os produtos das lojas e afirmaram que era a primeira vez que cometiam o ato. Diante dos fatos, todos os produtos subtraídos bem como as adolescentes, juntamente com os representantes das lojas Geo e Loja Mariana Novidades foram deslocados até a Central de Polícia Judiciária para registro dos fatos. Foi efetuado contato com os responsáveis pelas adolescentes, onde, inicialmente compareceu um rapaz apresentando-se como marido de uma delas, porém, não apresentou nenhum documento comprovando a união. O mesmo saiu alterado e, após algum tempo, retornou até a Central de Polícia Judiciária com a mãe da garota, que também já chegou bastante alterada.

Após algum tempo aguardando, iniciou-se uma discussão entre as responsáveis das adolescentes, onde após orientações uma delas se acalmou enquanto a outra, ao lado do marido da adolescente, continuaram alterados e começaram a desacatar os policiais presentes, com xingamentos e termos de baixo calão. Os dois receberam voz de prisão por desacato/resistência.

Um boletim de ocorrência por furto qualificado foi elaborado em decorrência da ação das adolescentes. Após finalizar os procedimentos, as partes foram orientadas e liberadas no local.

LEIA TAMBÉM: Decoração de Natal na praça do centro de Americana começa a ser montada