Considerado o filme mais polêmico do ano, “O Som da Liberdade”

chegou ao Prime Vídeo- da Amazon. Por enquanto, o longa está disponível para aluguel.

O filme é baseado em uma história real e acompanha o agente especial do governo norte-americano Tim Ballard (Jim Caviezel, “A Paixão de Cristo”), que embarca em uma missão arriscada para salvar crianças vítimas de tráfico infantil.

Nos Estados Unidos, “Som da Liberdade” já foi lançado nos cinemas e, logo após a estreia, foi acusado de ser um veículo de propagação da QAnon, uma teoria da conspiração da extrema-direita, que diz que existe uma elite global formada por adoradores de Satanás, canibais e pedófilos, que sequestra crianças para beber o seu sangue.

As acusações não impediram que “Som da Liberdade” se tornasse um sucesso e, desde julho, quando o filme estreou nos Estados Unidos, arrecadasse mais de US$ 180 milhões (R$ 876 milhões na cotação atual) em bilheteria apenas no país, chamando a atenção para mercados cinematográficos mundo afora.

