Segurança alimentar é caminho para produtividade na suinocultura

Segurança Alimentar- A Trouw Nutrition reforça o compromisso de auxiliar os suinocultores

a obter a melhor produtividade no negócio, com a participação em um dos mais importantes eventos da atividade do Brasil, a PorkExpo, entre os dias 07 a 09 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). A empresa leva seu pacote de serviços e tecnologias em nutrição animal com custo-benefício altamente positivo, contribuindo para o contínuo crescimento da suinocultura. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 2023 a produção de carne suína deve superar as 5 milhões de toneladas, com recorde também nas exportações, que devem atingir 1,2 milhão de toneladas.

Com o objetivo de garantir que os animais atinjam todo o seu potencial de desenvolvimento, a Trouw Nutrition – uma das líderes mundiais em nutrição animal – apresenta novidades em seu programa de gerenciamento de micotoxinas com o lançamento da linha de adsorventes Selko Toxo®.

“As micotoxinas representam um desafio recorrente, porque os fungos se proliferam devido a uma série de fatores, incluindo clima, armazenamento e transporte. Segundo a Revisão Global Anual de Micotoxinas da Selko, entre 31% e 69% das mais de 50 mil amostras de matérias-primas e rações analisadas em 2022 coletadas em 42 países da União Europeia, América do Norte, América Latina, Oriente Médio/África e Ásia apresentaram contaminação por micotoxinas”, alerta Fernanda Andrade, gerente do Programa de Segurança Alimentar da Trouw Nutrition.

A linha Selko TOXO® combina três pilares: capacidade de adsorção, modulação imunológica e integridade intestinal. Juntos, oferecem um grande potencial que vai além da adsorção, contribuindo para reduzir os impactos negativos no desempenho causados pela exposição a micotoxinas e endotoxinas. “Os componentes exclusivos da linha atuam como agentes imunomoduladores, ou seja, agem diretamente no sistema imunológico, melhorando o bem-estar animal. Uma barreira intestinal íntegra evita a entrada de patógenos e, também, micotoxinas na corrente sanguínea. Este mecanismo é crucial para lidar com as micotoxinas mais difíceis de adsorver”, explica Fernanda.

Para Bruna Demétrio, gerente nacional de vendas da Linha de Feed Additives da Trouw Nutrition, em meio a um cenário de desafios sanitários e de qualidade de matérias-primas, é essencial tomar decisões efetivas. “No intestino, as micotoxinas facilitam a entrada de micro-organismos prejudiciais à saúde e, também, de outras micotoxinas, além de causarem imunosupressão, deixando o plantel mais vulnerável e provocando a redução das respostas vacinais. Por último e mais importante: as principais consequências são no desempenho e na reprodução, sendo as perdas, muitas vezes, silenciosas”, alerta Bruna.

A linha TOXO® conta com produtos que contêm biopolímeros de glicose específicos, bentonita, à base de esmectita, e ß-glucanos, com alta estabilidade e biodisponibilidade. “Gerenciar o risco de micotoxinas é fundamental para os suinocultores terem alta produtividade e retorno econômico. A proteção com o uso de adsorventes não só melhora a qualidade da ração como também reduz os custos de produção, já que o animal terá melhor desempenho e bem-estar. Sim, é possível produzir mais com o uso de ferramentas nutricionais que já estão ao alcance de todos – do pequeno ao grande produtor”, completa Fernanda Andrade.

Serviço:

PorkExpo

Data: 07 a 09 de novembro de 2022

Local: Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention – Foz do Iguaçu (PR)

Site oficial do evento: www.porkexpo.com.br

