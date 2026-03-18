O PT anuncia nesta sexta-feira (20) a pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. Ele disputou a eleição em 2022 e foi para o segundo turno, perdendo a eleição para o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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O outro nome ventilado para a disputa em SP, a ministra Simone Tebet (MDB) deve vir a senadora pelo PSB. Outra ministra também está cotada para vir a ministra. Dessa vez é Marina Silva, que se elegeu deputada federal por SP em 2022.

RAÍ VEM AÍ? O terceiro nome cotado para disputar no campo da esquerda é o ex-craque do São Paulo e seleção brasileira tetracampeão Raí.

PT LANÇA HADDAD EM SP

O evento de lançamento está programado para as 10h no Sindicato dos Químicos, no bairro da Liberdade, região central da capital, com a presença do presidente Lula e de ministros.