Serviços de concretagem de calçada são realizados na obra da Praça "José Bellani"

Serviços de concretagem de calçada na obra da Praça “José Bellani”

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste avança com as obras de revitalização da Praça “José Bellani”, localizada no Jardim Dulce. Após a reconfiguração do espaço e a execução de serviços elétricos, as equipes trabalham atualmente na concretagem do novo passeio público.

A praça, situada entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios, contará ainda com iluminação em LED, novo paisagismo, além da implantação de espaço pet, playground e academia ao ar livre, proporcionando mais opções de lazer e convivência para os moradores da região.

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