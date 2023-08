Campinas, Hortolândia e Sumaré recebem neste mês de agosto o Pulmão Gigante em uma ação especial de conscientização sobre os perigos do cigarro. A ação, organizada pelo Grupo SOnHe, grupo de oncologistas e hematologistas que atua na Região Metropolitana de Campinas, contempla 3 cidades da região, de 24 a 31/08, e tem como objetivo levar o novo pulmão gigante inflável, com cerca de 3 metros de altura, para pontos de grande circulação de pessoas. O pulmão poderá ser visitado no Terminal Rodoviário de Campinas, no dia 24/08; na Ceasa, nos dias 25 e 26/08; no Shopping Parque das Bandeiras, no dia 28/08 e no Aeroporto Internacional de Viracopos, no dia 29/08. Em Sumaré, o pulmão será exposto no dia 30/08, no Shopping ParkCity Sumaré. Já em Hortolândia, o pulmão poderá ser visitado no supermercado Good Bom, no dia 31/08. A ideia é que ao visualizar o pulmão em grande escala, o visitante compreenda os efeitos do tabaco no organismo. O novo pulmão é gigante por natureza e tem três metros de altura, permitindo uma experiência diferente. O passeio pelo pulmão inflável é gratuito e aberto a toda a população.

O Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado no dia 29 de agosto desde 1986 e, de lá para cá, o alerta sobre os malefícios do cigarro vem aumentando consideravelmente. O cigarro é a maior causa de morte, doença e empobrecimento em todo mundo. Apesar disso, mais de 1,1 bilhão de pessoas são tabagistas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2023, mais de 8 milhões de mortes serão registradas pelo cigarro, sendo 1,2 milhão de fumantes passivos. Vinícius Conceição, oncologista clínico e sócio do Grupo SOnHe, explica que um único cigarro contém mais 4.800 compostos químicos, sendo 70 deles comprovadamente cancerígenos. “Não é à toa que o cigarro mata cerca de metade dos seus usuários”, alerta o oncologista.

LEIA TAMBÉM: Chico entrega Planetário Digital e 2 novos telescópios ao OMA

Agosto recebe o laço branco para reforçar a prevenção ao câncer de pulmão, cuja causa está diretamente relacionada ao uso do cigarro. Cerca de 2 milhões de novos casos de câncer de pulmão são diagnosticados por ano em todo o mundo, com 1,7 milhão de mortes pela doença. O oncologista Vinícius Conceição alerta para um fator preocupante relacionado à descoberta desse tipo de tumor. “80% dos casos são diagnosticados com a doença em estágio avançado”. O médico explica ainda que cerca de 80 a 90% das pessoas que têm câncer de pulmão são tabagistas e 15% dos fumantes vão desenvolver o tumor em algum momento da vida. “Além disso, o cigarro é o segundo fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e reduz em 14 anos a expectativa de vida de quem faz uso”, alerta o médico.

Cigarros Eletrônicos

Os cigarros eletrônicos representam uma grande preocupação em todo o mundo. Muitas pessoas acreditam que o hábito seja menos nocivo do que o cigarro convencional, no entanto, os cigarros eletrônicos, também conhecidos por “vapes”, podem alcançar estruturas mais profundas do pulmão, como os alvéolos, e caindo no sistema circulatório, aumentando ainda mais o risco de doenças cardiovasculares. No Brasil, embora a comercialização seja proibida, o Ministério da Saúde alerta para um dado importante: 1 a cada 5 jovens brasileiros, entre 18 a 24 anos, já experimentou o cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças identificou um aumento expressivo nas vendas de cigarros eletrônicos. Em janeiro de 2020, foram comercializados 15,5 milhões deles contra 22,7 milhões em dezembro do mesmo ano, um aumento de 46,45%.

Serviço:

Pulmão itinerante visita a RMC e alerta sobre os perigos do cigarro

Campinas

Data: 24/08

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Terminal Rodoviário de Campinas – Rua Dr. Pereira Lima, 85 – Vila Industrial

Data: 25/08

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Mercado de Hortifruti CEASA Campinas – Rodovia Dom Pedro I, KM140 – Jardim Santa Mônica

Data: 26/08

Horário: das 7 às 12 horas

Local: Mercado de Flores CEASA Campinas – Rodovia Dom Pedro I, KM140 – Jardim Santa Mônica

Data: 28/08

Horário: das 10 às 20 horas

Local: Shopping Parque das Bandeiras – Av. John Boyd Dunlop, 3900 – Jardim Ipaussurama

Data: 29/08

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Aeroporto Internacional de Viracopos – Rodovia Santos Dumont, km 66 – Parque Viracopos

Sumaré

Data: 30/08

Horário: das 10 às 21 horas

Local: Shopping ParkCity Sumaré – Av. Rebouças, 3400 – Jardim Paulista

Hortolândia

Data: 31/08

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Supermercado Good Bom – Av. da Emancipação, 1550 – Jardim do Bosque

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP