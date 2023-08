OMA anuncia melhor semana de agosto para observação da Lua

Estamos na melhor semana de agosto para a observação da Lua, segundo o OMA – Observatório Municipal de Americana, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura. As visitas públicas ocorrem às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados a partir das 19h e devem ser agendadas pelo telefone (19) 3408-4800.

“Estamos na Lua Crescente. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a Lua Cheia é sempre a pior fase a ser observada, entre outros fatores, devido ao excesso de luz. Nesta semana, os visitantes poderão observar através dos potentes telescópios do OMA o maravilhoso relevo de nosso satélite natural, com suas centenas de crateras, cordilheiras de montanhas com picos de até 4000 metros de altura, vales, planícies e extensos planaltos. Um cenário ao mesmo tempo belo e desolador”, explicou o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade.

LEIA TAMBÉM: Chico entrega Planetário Digital e 2 novos telescópios ao OMA

Além da observação da Lua, começou também o período de observação dos planetas gigantes. Os grupos agendados para às 21h e às 22h já poderão observar o planeta Saturno e seus anéis, considerados “a maravilha do sistema solar”. Em cerca de 40 dias será a vez de observar Júpiter, o gigante dos mundos.

Em caso de tempo nublado ou chuvoso, a programação é automaticamente cancelada, necessitando novo agendamento.

O acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula do Observatório não é permitido, porém elas poderão observar o céu acompanhadas de um adulto responsável, por meio dos telescópios externos instalados no deck de observação.

O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP