A Pura Construtora anunciou, na noite desta quarta-feira, que comprou o prédio do Clube Veteranos da Avenida Paulista. As partes envolvidas não divulgaram valores.

Na atual sede da Avenida Paulista, o objetivo da construtora é lançar um empreendimento residencial, de duas torres, “divisor de águas de Americana e região”, segundo a Pura Construtora. As obras devem ser iniciadas em 2024.

O atual presidente do clube, Denilson Rossato, afirmou que a parceria (venda) será uma troca em obras no Clube de Campo e informou, apenas, que no final ainda terá um residual em valores pago pelo grupo Pura ao Clube Veteranos.

Os planos para que o Veteranos tivesse apenas uma sede já se estendem por 12 anos. O clube existe há 57 anos.

Com a venda, o Clube de Campo receberá novos investimentos e melhorias e promete ser um dos melhores da região. Segundo a clube, tudo que hoje é oferecido na sede da Avenida Paulista terá no Clube de Campo, reformado e mais moderno, como sauna e academia.

As obras de melhorias devem durar 12 meses. Assim que forem finalizadas, o prédio da Avenida Paulista encerrará as atividades e será entregue ao Grupo Pura para então iniciar a construção do empreendimento.