Quatro pessoas ficaram feridas após a colisão entre uma caminhonete Amarok e um Fiat Strada, na Rodovia Ivo Macris, entre Paulínia e Cosmópolis, nesta quarta-feira (16). O condutor do Fiat Strada ficou preso nas ferragens e, após ser retirado, foi encaminhado pelo Helicóptero Águia para o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas. Já as outras vítimas com ferimentos leves foram socorridas por ambulâncias para unidades de saúde de Paulínia. O Corpo de Bombeiros de Americana também esteve no local. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.