O que era para ser mais uma etapa de plantio de árvores na Av. Bandeirantes, em Americana, se tornou um momento de recuperação. Das 32 mudas plantadas de forma independente por voluntários do projeto MoVer – Movimento Verde, 11 foram vandalizadas: mudas quebradas e arrancadas intencionalmente.

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“Nosso plantio seria neste domingo (15/3) às 17h30. Até sábado (14/03), por volta das 19h, tudo estava normal. Mas, ao chegarmos hoje, nos deparamos com esse cenário desolador. Mudas arrancadas intencionalmente, num cenário de destruição. Porém, há mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. E, ao invés de nos abalarmos, nos unimos e buscamos recuperar as mudas quebradas”, destacaram os organizadores do projeto MoVer, Juliano Schiavo e Simone Franzin.

Assim, uma equipe de voluntários esteve no local e replantou as árvores arrancadas, fez o coroamento das mudas, adubou e cuidou do espaço. Participaram da ação de recuperação:

Andreza Lorena Cabral, Bruno Heber Ferraz da Silva, Camila Guidolin, Fernando Amaral Caldeira, Juliano Schiavo, Leandro Piazzon, Lucas Santos dos Reis, Luiz Carlos Borghi, Marina Nishihara de Araújo, Maximiliano Vieira Piazzon, Mônica Guidolin Elias, Rafael Tokoro Riether, Sandra Tokoro Riether, Saulo Riether, Simone Franzin Barbosa, Vera Lúcia Rodrigues da Silva, Vilma Ana Schiavo Sussi e Wilson Roberto Barbosa. “Só temos a agradecer ao empenho de cada voluntário que fez e faz a diferença”, destacaram os organizadores.

Para a ação deste domingo, foi recebida doação de papelão para coroamento das plantas da Macias Têxtil, intermediada por Maria Luiza Pita Possobon; doação de tubos de PVC para proteção das mudas, de Evelin Fagundes dos Santos e Edmilson Pasquini, da Aplipack, que foram cortados por Wilson Roberto Barbosa.

Também foi recebido composto orgânico para adubação, intermediado por Matheus Grolla, da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa, com apoio do encarregado Evaldo de Alvarenga e dos funcionários Rafael Machado e Reginaldo Serafim da Silva. Alice Cavalheiro Novais e Maximino da Silva Novais fizeram o corte do mato na área.

A Madeireira Bela Vista doou pó de serra, e Fernando Amaral Caldeira disponibilizou restos de poda a serem usados como cobertura morta. As quatro mudas de paineiras foram doadas por Juliano Schiavo e as quatro mudas de ipês foram doadas pelo Jardim Botânico de Americana.

MOVER árvores

– O projeto MoVer – Movimento Verde é uma iniciativa ambiental, sem vínculos políticos ou religiosos, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental.

Além de oficinas e palestras sobre a temática ambiental, o projeto busca fomentar e incentivar o plantio de árvores nativas. Para participar, basta entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99214-7935. As ações e balanços do projeto encontram-se no blog: https://movermovimentoverde.blogspot.com/ e no Instagram: @mover.movimentoverde.

Quem quiser apoiar o projeto pode adquirir exemplares do livro O Menino que Semeava Histórias, vendidos a R$ 20. Desse valor, R$ 15 são destinados ao projeto. Para adquirir, basta entrar em contato com o autor pelo Instagram: @mover.movimentoverde ou WhatsApp: (19) 99214-7935 / (19) 99203-3964.