O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre o programa Escola Segura.

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No documento, o parlamentar aponta que em 2025 protocolou um requerimento pedindo informações sobre a implementação do programa, anunciado pela prefeitura em 2023. Na oportunidade Léo questionou quantas escolas já contavam com o sistema de monitoramento por câmeras, devido ao aumento de condutas incompatíveis com o ambiente escolar.

Em resposta ao requerimento o Poder Executivo afirmou que parte dos questionamentos só poderiam ser esclarecidos após o início do ano letivo de 2026. Diante disso, o presidente da Câmara reforça no novo requerimento os questionamentos enviados no ano anterior.

Fala Léo da Padaria

“A pronta disponibilização dessas informações é essencial para garantir a transparência e o efetivo monitoramento das ações implementadas no âmbito do programa Escola Segura”, afirma.

O vereador pergunta quantas escolas da rede municipal possuem atualmente sistema de videomonitoramento instalado ou com previsão para instalação, especificando quais são essas unidades. Léo destaca que que as decisões sobre a instalação de câmeras envolvem deliberação do Conselho Escola-Comunidade e questiona quantas unidades escolares já deliberaram oficialmente sobre o tema, e quais as decisões tomadas.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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