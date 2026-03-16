A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana cobrando esclarecimentos da prefeitura sobre a demora na execução de podas de árvores pela CPFL, empresa responsável pelo fornecimento de energia no município.

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Segundo a parlamentar, moradores de diferentes bairros relatam que frequentemente observam galhos de árvores encostados em fiações elétricas e que os pedidos de poda demoram para ser atendidos pela concessionária.

“A população tem procurado o nosso gabinete, preocupada com essa situação. Em muitos pontos da cidade, os galhos já estão sobre a rede elétrica, o que pode provocar quedas de energia e até acidentes”, destaca Jacira.

Para a autora, a manutenção adequada da vegetação próxima à rede elétrica é fundamental para garantir segurança à população e evitar interrupções no fornecimento de energia, principalmente em períodos de chuva e ventos fortes.

Fala Jacira

“A população precisa de respostas e de um serviço mais ágil. Estamos cobrando providências para que esses atendimentos sejam feitos com mais rapidez e para que situações de risco sejam evitadas”, afirma a vereadora.

No documento, a vereadora questiona o prazo médio de atendimento para esse tipo de serviço, quantos pedidos de poda estão atualmente em aberto no município e se existe cronograma de podas preventivas nas regiões mais afetadas. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (17). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Renan no programa de prevenção à violência contra a mulher na Afresp

O vereador Renan de Angelo (Podemos) participou na quinta-feira (12) da apresentação do programa “Antes que Aconteça”, realizada na sede da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp), em São Paulo.

De acordo com o parlamentar, o encontro teve como objetivo apresentar oficialmente a iniciativa, mobilizar instituições públicas e organizações da sociedade civil e ampliar o debate sobre a prevenção da violência contra a mulher, fortalecendo redes de apoio e cooperação entre diferentes setores.

O programa foi lançado pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), idealizadora do projeto, e o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, que destacou a importância da mobilização institucional em torno do tema. A atividade também contou com participação de representantes da Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), além de autoridades e especialistas ligados à pauta dos direitos das mulheres.

O programa tem como objetivo atuar de forma preventiva por meio da integração entre áreas como segurança pública, justiça, saúde, educação e assistência social. Entre as ações previstas estão a formação de Defensoras Populares – mulheres capacitadas dentro das próprias comunidades para orientar e apoiar outras mulheres em situação de violência; a criação das chamadas Salas Lilás, espaços de atendimento humanizado para vítimas; além do uso de tecnologia para monitoramento de medidas protetivas e ampliação da rede de acolhimento, com abrigos temporários e atendimento itinerante.

Renan de Angelo destacou que a iniciativa reforça a importância da prevenção e da articulação entre diferentes instituições no enfrentamento à violência de gênero. “A prevenção é fundamental. Quando fortalecemos a informação, o acolhimento e a rede de proteção, damos às mulheres mais condições de buscar ajuda e garantir seus direitos, Debates como esse contribuem para ampliar o diálogo entre poder público e sociedade civil na construção de políticas públicas mais eficazes de proteção às mulheres”, concluiu.

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