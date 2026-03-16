O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na próxima segunda-feira (16), às 19h30, o filme “Chega de Saudade” (2007), de Laís Bodanzky, durante a Sessão Pontos MIS.

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A entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A produção apresenta os frequentadores de um salão de baile da terceira idade, com suas histórias de amor, solidão e companheirismo. Mesclando comédia e drama, “Chega de Saudade” aborda o amor, a solidão, a traição e o desejo, em um clima de muita música e dança.

O filme ganhou o prêmio especial do júri no 31º Festival Films des Femmes de Créteil, na França, e o 49º Festival de Cartagena, na Colômbia, além dos troféus Candango, por melhor direção e roteirização, e melhor filme pelo júri popular no Festival de Cinema de Brasília, em 2008.

Mac e Sessão Pontos MIS

“As obras apresentadas na Sessão Pontos MIS passam por uma curadoria detalhada e são uma ótima oportunidade para se divertir e se emocionar, em apresentações gratuitas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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