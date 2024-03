O Banco Central reduziu pela sexta vez seguida a taxa Selic, que caiu 0,5 ponto porcentual, saindo de 11,25% para 10,75% ao ano. Mas o que é a Selic e qual a importância dessa queda?

A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela influencia outras taxas de juros do país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Por isso, a variação da taxa pode tornar os financiamentos mais caros ou mais baratos.

Com linhas de crédito atreladas à Selic, essa redução torna mais atraentes e competitivas as linhas de financiamento da Desenvolve SP, agência de fomento paulista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

TAXA ZERO DE JUROS

Centro – A Linha Desenvolve Centro, lançada pelo Governo do Estado no aniversário da cidade de São Paulo, é oferecida com taxa zero mais Selic, ou seja, o valor das parcelas será alterado somente pela variação da Selic. O prazo de pagamento é de até 10 anos, com carência de até 36 meses. Trata-se de um atrativo para o empreendedor(a) que deseja se instalar no centro da capital; e uma oportunidade para empresários(as) que estão na região central da cidade alavancarem seus negócios.

Mês da Mulher – Créditos de até R$ 200 mil solicitados pelas empreendedoras à Desenvolve SP até dia 31 de março também estão com taxa zero mais Selic nas linhas Desenvolve Mulher e Mulher Sustentável. Da mesma forma, apenas a Selic será utilizada como base de juros na formação das parcelas. As condições de pagamento são as mesmas: prazo de até 10 anos para pagamento e até 36 meses de carência.