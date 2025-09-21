Vice-presidente da República em alta nas negociações do tarifaço que Donald Trump tenta impor ao Brasil, Geraldo Alckmin deve ter papel importante na eleição do ano que vem em São Paulo.

Governador por quatro vezes, ele se tornou o nome mais forte no campo da centro esquerda desde 2023. Seja pra montar chapas para deputado, Senado e apoio para o governo do Estado, Alckmin voltou ao centro do debate no estado de São Paulo.

Na região, velhos e ex tucanos e nomes de uma esquerda mais light ainda não perceberam que ele pode ser a tábua de salvação no ano que vem.

Alckmin, ex-tucanos e PSB

O PSB tenta se reestruturar na região e se juntou ao Cidadania para as eleições do ano que vem. Em Sumaré, o deputado estadual Dirceu Dalben ainda segue no Cidadania. Rafa Zimbaldi migrou para o União Brasil. São dois vereadores do PSB em Sumaré.

O vice-prefeito de Hortolândia Cafu vai tentar ser o nome forte do partido na região. Em Americana, os Macris se afastaram tanto do PSDB quanto de Alckmin e Pastor Aílton e os ex-secretários Orestes C Neves e Herb Carlini e o ex PT Pedro Salvador tentam organizar a legenda.

Em Santa Bárbara, o ex-vereador Carlão Motorista chegou a ser aposta, mas desistiu e hoje está ‘encostado’ na prefeitura de Americana. Na cidade, o partido tenta se recriar a partir da juventude.

