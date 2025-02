R$1 mil do Pé-de-Meia deve ser feito esta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiantou que a primeira parcela de R$1 mil referente ao Pé-de-Meia deverá ser paga em breve, possivelmente na próxima semana. “Na semana que vem, acho que eu vou à Caixa Econômica depositar os primeiros R$1 mil para quase quatro milhões de jovens.

O papel mais importante do governo é cuidar das pessoas que mais necessitam. Educação e moradia são duas coisas que eu carrego na alma, porque eu já passei por tudo isso”, afirmou o presidente.

“Meio milhão de jovens desistiram da escola para ajudar no orçamento familiar. Meio milhão de jovens. Todo ano. A gente resolveu criar o programa Pé-de-Meia para que esse jovem receba uma bolsa, uma poupança, R$200 por mês e R$1 mil no final do ano se ele passar, para que ele não esteja motivado a desistir da escola”, lembrou Lula. O presidente ainda fez questão de lembrar o sucesso do programa Pé-de-meia no Pará. “Aqui, no estado do Pará, sabe quantas crianças recebem Pé-de-Meia? 278 mil crianças”.

“Se a gente não investe agora, depois a gente vai ter que gastar com cadeia, vai ter que gastar enfrentando o narcotráfico, vai ter que gastar enfrentando o crime organizado. Então, eu quero tirar a juventude brasileira dessa perspectiva de cair no crime organizado. Eu quero dar o direito de ele estudar”, frisou.

Além do Pé de Meia

BOLSA MAIS PROFESSORES – Lula também destacou a importância de outra iniciativa lançada pelo Governo Federal para fortalecer a educação no país: a Bolsa Mais Professores, que visa induzir o ingresso na carreira docente por meio de pagamento mensal para professores lecionarem em áreas com carência de profissionais.

“Nós criamos uma bolsa para professores. Por que nós criamos? Porque ninguém quer ser mais professor. Tem muita gente que não quer ser mais professor, porque não compensa, diz que o salário é baixo. Então, o que a gente fez? A gente criou uma bolsa para que os melhores alunos do Enem, que tiraram mais de 650 pontos, tenham vontade de ser professor. É por isso que a gente deu uma bolsa: para ele poder estudar, ser professor, enquanto ele não se formar, ele vai receber uma bolsa de estudo. Os meus adversários dizem que é gasto. Eu falo que é investimento, porque investir no professor é a coisa mais sagrada do planeta Terra”.

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – Outro ponto ressaltado por Lula na entrevista foi o investimento federal na expansão e no fortalecimento da educação em tempo integral no país.

“Estamos fortalecendo a chamada escola de tempo integral. Além de estudar português, matemática, ciência, geografia, ele (o aluno) vai ter aula de cultura, vai ter aula de esporte, vai ter aula de dança, vai ter aula de música. Ou seja: a gente quer uma criança completa”.

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – Os programas voltados à educação criados por esta gestão no Governo Federal incluem outra frente igualmente importante: a alfabetização das crianças na idade certa, outro ponto que mereceu atenção de Lula durante a entrevista.

“Fizemos parceria com seis mil prefeitos e a gente está garantindo um programa que, até 2030, vai alfabetizar todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental. Porque, se a gente alfabetizar, a gente vai garantir que essa criança nunca mais tenha um retrocesso educacional”.