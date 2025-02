Trecho da Rua Rio Branco interditado amanhã

A Prefeitura de Americana vai interditar na próxima segunda-feira (17), a partir das 7h, o trecho da Rua Rio Branco a partir do cruzamento com a Rua Fernando de Camargo, na região central da cidade.

A ação vai ser por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

O trecho será interditado apenas no sentido centro/bairro, para que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realize reparos necessários na rede de galerias pluviais.

Fim da interdição do trecho

O serviço deve ser concluído entre segunda e terça-feira. O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv.

Prefeitura revitaliza sinalização viária na Avenida Raphael Vitta

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza nesta semana a revitalização da sinalização viária na Avenida Raphael Vitta, no trecho entre os cruzamentos com a Rua São Vicente de Paulo e a Avenida São Jerônimo.

O serviço deve ser concluído até o final da semana e visa reforçar a pintura de solo da via, proporcionando melhorias às faixas de pedestres e às faixas contínuas, tracejadas, zebradas e de retenção, além da pintura de lombadas, símbolos e legendas.

“Esse trabalho é feito periodicamente pelas nossas equipes com o objetivo de manter nossas ruas e avenidas bem sinalizadas, garantindo que o trânsito flua da melhor maneira possível e levando mais conforto e segurança à população”, destaca o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

