A frequência ideal de banhos pode não ser aquela que sempre imaginamos. O médico e escritor James Hamblin, autor do livro “Clean, The New Science of Skin”, questiona o hábito do banho diário e defende que nossa pele possui um microbioma essencial para a saúde, que pode ser prejudicado pelo excesso de limpeza. Segundo ele, a remoção constante dos óleos naturais e micro-organismos da pele pode causar desequilíbrios que resultam em problemas como ressecamento, irritações e até inflamações.

A discussão sobre a frequência dos banhos e o impacto dos hábitos de higiene na saúde da pele tem ganhado cada vez mais espaço. Segundo o autor, entender a relação entre o microbioma e o nosso bem-estar pode transformar a forma como cuidamos da pele e muitas pessoas acreditam que precisam se lavar constantemente para se manterem saudáveis.

Patricia Elias, dermaticista especialista em saúde da pele, reforça essa discussão ao destacar que o grande problema não está no banho em si, mas na forma como ele é feito.

“O que realmente prejudica a pele não é a água, mas sim o excesso de produtos químicos, a temperatura elevada do banho e o cloro presente na água tratada. Quando utilizamos sabonetes agressivos ou tomamos banhos muito quentes, por exemplo, acabamos removendo a barreira natural, o microbioma, deixando a pele mais vulnerável”, ressalta.

Outro ponto levantado pela especialista é que muitas pessoas confundem higiene com limpeza excessiva. “Tomar banho não significa ensaboar o corpo inteiro várias vezes ao dia. O ideal é utilizar um sabonete de qualidade apenas nos momentos necessários, como antes de dormir, para remover resíduos acumulados ao longo do dia, e sempre após o banho, a pele deve ser hidratada, ainda úmida, com um creme ou óleo, para garantir melhor absorção e manter a hidratação natural”.

Para Elias, a chave para uma pele saudável está no equilíbrio. “Não se trata de abandonar o banho diário, mas de entender que pequenos ajustes na rotina podem fazer uma grande diferença para a saúde da pele. Banhos rápidos, água filtrada e produtos menos agressivos são algumas das estratégias para manter a barreira natural intacta, e a ciência tem demonstrado que menos pode ser mais quando o assunto é higiene da pele”, finaliza.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Especialista em tratamento de melasma, hipercromias, flacidez cutânea e saúde da pele em geral, Patrícia é sócia fundadora da Clínica de Estética Patrícia Elias e comanda o canal do YouTube brasileiro para este ramo com mais de 7.5 milhões de inscritos.

