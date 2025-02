A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou 28 profissionais aprovados em concurso público para atuarem em diversos setores da Administração Municipal. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br).

Foram chamados Professor PEB II (Educação Especial), Professor de Educação Básica I (Infantil e Fundamental), Professor de Educação Básica II (Inglês), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Agente de Organização Escolar, Agente de Administração, Cozinheiro, Agente de Serviço Escolar, Agente de Serviço, Médico de Estratégia de Saúde da Família, Médico Pediatra, Técnico em Enfermagem e Técnico em Edificações.

Os profissionais convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira (17/2), das 9 às 16 horas, munidos de documentos pessoais no Departamento Pessoal da Prefeitura, situado à Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º Andar – Jardim Primavera. O não comparecimento até a data e horário acima implicará desistência do mesmo.

Mercado de concursos em 2025 pode movimentar mais de R$ 5 bilhões



A realização de concursos de grande porte como o CNU deve impulsionar ainda mais a movimentação financeira no setor

O mercado de concursos públicos no Brasil deve registrar um crescimento significativo em 2025, com expectativa de movimentar mais de R$ 5 bilhões, segundo estimativas de uma associação ligada a concursos públicos. O número é baseado na projeção de mais de 9 milhões de candidatos inscritos ao longo do ano e nos gastos médios dos concurseiros, que incluem taxas de inscrição, transporte, hospedagem, alimentação e materiais de estudo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

De acordo com Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), apesar da ausência de um dado específico sobre o faturamento do setor, o cenário se mostra promissor devido ao aumento da oferta de vagas. “O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 prevê 57 mil vagas no âmbito federal, com a possibilidade de criação de mais 5.952 postos, totalizando até 63.766 novas posições no Executivo, Legislativo e Judiciário”, explica.

Além disso, a realização de concursos de grande porte como o Concurso Nacional Unificado (CNU) deve impulsionar ainda mais a movimentação financeira no setor. Em 2024, o CNU registrou 2 milhões de inscritos, mas apenas 1 milhão compareceu. Para 2025, a expectativa é que o certame atraia novamente um grande número de candidatos. “Se considerarmos apenas os concursos do CNU, INSS, Polícia Federal, Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica Federal, já estimamos mais de 6 milhões de inscritos. Com outros certames em andamento, esse número pode ultrapassar os 9 milhões”, afirma Araujo Jr.

Os números expressivos de inscritos nos últimos concursos reforçam a tendência de crescimento do setor. No último certame do INSS para Técnico do Seguro Social, realizado em 2022, mais de 1 milhão de candidatos se inscreveram. A Polícia Federal teve mais de 300 mil inscritos no último concurso, enquanto o Banco do Brasil registrou 1,6 milhão de candidatos em 2021. Já a Caixa Econômica Federal confirmou 1,2 milhão de inscrições em seu concurso de 2024, e os Correios atraíram quase 1,7 milhão de candidatos.

Com uma média conservadora de gastos de R$ 500,00 por candidato, considerando taxas de inscrição que variam entre R$ 150,00 e R$ 300,00, além de despesas adicionais, o setor pode movimentar cerca de R$ 5 bilhões em 2025. “O impacto não se limita às taxas de inscrição. Há um efeito cascata que beneficia diversos setores, como cursos preparatórios, editoras de material didático, hotéis, companhias de transporte e serviços de alimentação”, ressalta o presidente da Aconexa.

O crescimento do mercado de concursos reflete não apenas a alta demanda por estabilidade no setor público, mas também o fortalecimento das carreiras governamentais no país. Para os candidatos, o momento exige preparo e estratégia, enquanto para os players do setor, 2025 se desenha como um ano de grandes oportunidades.

Sobre a ACONEXA

Associação fundada em 2018, sem fins lucrativos e sem filiação religiosa ou político-partidária, formada por professores, candidatos a concursos públicos, empresários e juristas com o objetivo de contribuir para o setor de concursos públicos de todo o país.