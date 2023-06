Durante o mês de maio, a temática de racismo se destacou como

assunto central nas postagens de redes sociais. As menções foram principalmente sobre o ocorrido com o jogador do Real Madrid, Vinicius Junior, mas também diversos conteúdos de apoio e cobranças dos usuários para as marcas patrocinadoras se posicionarem. De acordo com um estudo da STILINGUE, plataforma líder em monitoramento e interação de conversas nas redes sociais, no dia 21 de maio, quando ocorreu a discrimição a Vini Jr durante o jogo do Real Madrid, em Valência, Espanha, 56% das publicações nas redes estavam relacionadas ao racismo sofrido em campo pelo atleta e as publicações sobre racismo associadas ao jogador cresceram 747 vezes em comparação ao dia anterior.

As análises dos dados indicam um natural aumento de citações a Vini Jr. nos dias de jogos do Real Madrid nos campeonatos europeus, mas com grande viralização no domingo em que o jogador protestou contra os insultos racistas que recebia em campo.

No dia seguinte à partida, 22 de maio, foi registrado o maior índice de repercussão do caso, representando quase 30% de todas as publicações relacionadas ao tema nos últimos 30 dias.

Os dados referentes às publicações sobre racismo relacionadas ao jogador no último mês mostram como ele já tinha sua imagem associada aos insultos que recebia quando entrava em campo, reforçando a denúncia do próprio atleta de que as ofensas proferidas no dia 21 foram apenas o estopim de uma situação de racismo recorrente.

As redes sociais foram o principal palco de apoiadores do jogador brasileiro e protestos contra o racismo, acumulando 77% das publicações. O Twitter se destacou com 55% das postagens, Facebook com 22%, seguido pelos portais de notícias com 11%, YouTube com 10%, Instagram com 1% e Blogs com 1% também.

Marcas

Apesar de uma relativa baixa menção nas redes, os patrocinadores do campeonato espanhol tiveram seus nomes lembrados pelos usuários, que cobraram um posicionamento diante dos repetidos casos de preconceito. Santander, Puma, EA Sports, BKT e Mahou foram algumas das marcas mencionadas.

Além dos patrocinadores oficiais da La Liga, também foram registrados comentários dos patrocinadores do Real Madrid, como é o caso da Emirates, que também foi citada nas cobranças de posicionamento.

“Ao analisar as marcas separadamente, vimos o quanto é importante as organizações monitorarem em tempo real as menções que recebem nas redes sociais e na mídia. Diversas marcas que não estavam relacionadas ao jogador ou a pautas racistas passaram a ser envolvidas e até mesmo cobradas depois do lamentável aconteceimento do dia 21 de maio, evento relativamente previsível, uma vez que esse comportamento criminoso era recorrente, especialmente contra o Vinícius Jr.”, explica Menedjan Morgado, Head de Insights da STILINGUE.

Racismo

Os eventos em maio atuaram como catalisadores de discussões sobre o racismo, fazendo com que o período de 1º a 31 de maio apresentasse 17,2% mais publicações sobre o assunto do que no mês de abril. Os dias 21, 22 e 23 representaram, somados, mais de 50% das publicações sobre racismo do mês.

Uma campanha que ganhou força foi a da Confederação Brasileira de Futebol, iniciada em 25 de maio, que saiu com o slogan “Com racismo não tem jogo”, e teve mais de 1.100 publicações registradas. A campanha foi reverberada por canais esportivos, que deram ênfase para apoio aos jogadores que sofrem ataques racistas dentro de campo.

Sobre a STILINGUE

Fundada em 2014, em Ouro Preto (MG), a STILINGUE organiza em um só lugar as conversas derivadas das redes sociais, avaliações em sites e aplicativos, notícias, CRM e demais canais públicos e privados, para que marcas possam extrair relatórios, despertar insights e responder diretamente seus clientes, centralizando assim, toda sua estratégia de social media e comunidades, atendimento ao consumidor e inteligência de mercado em um só lugar.

Em 2022, a STILINGUE foi adquirida por Take Blip, empresa líder em interações inteligentes de comunicação entre marcas e consumidores em aplicativos conversacionais. As empresas agora unem o que há de mais relevante no mercado de comunicação: Inteligência Artificial e soluções conversacionais.

Entre os clientes atendidos pela STILINGUE, estão grandes empresas e marcas que usam a plataforma diariamente para predizer movimentos, compreender comportamentos de comunidades, analisar inteligência competitiva e saúde de marca, gerenciar e prever crises, gerar insights, otimizar campanhas, entre outros casos de uso. A ferramenta integrada e colaborativa trabalha como um acelerador da transformação digital para organizações e departamentos de qualquer porte como marketing, atendimento ao cliente, comunicação, vendas, TI, relações com clientes e investidores, entre outros.

