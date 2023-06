Djokovic vence Roland Garros e bate recorde

Não deu pro novato, o sérvio Novak Djokovic, 36, conquistou o tri de Roland Garros

neste domingo (11) e quebrou um recorde de vitórias em Grand Slam. Foi o 23º título do sérvio entre as quatro maiores competições do tênis profissionais, considerando os torneios de simples.

Na decisão deste domingo, Djokovic superou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1, 6/3) e 7/5.

O tenista polêmico e antivacina selou uma vitória enfática quando Ruud mandou um forehand para fora no segundo match point.

Ruud, jogando em sua terceira final importante depois do major no saibro de Paris e do Aberto dos Estados Unidos, começou melhor. Djoko, no entanto, se recuperou para vencer o tiebreak, então cruzou o segundo set e apertou o controle quando importava no terceiro.

