O ainda jovem Rafa Macris (Missão) deve ser aposta ‘Top2’ do partido na eleição para deputado estadual no ano que vem. De origem de Americana, onde foi vereador (2017-2020), candidato a prefeito com 20 mil votos (2020) e candidato a vereador com 1,75 mil votos (2024), ele carrega o nome da família que já teve mais de 10 mandatos de deputado estadual e federal.

Ele seria o nome ao lado da vereadora Amanda Vetorazzo como força para ocupar posto na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O partido deve ter também 2 nomes ‘top’ para a campanha de deputado federal.

Rafa Macris não deve depender de Americana

Para ser eleito no ano que vem, Rafa Macris vai depender mais da estrutura e empolgação do Missão MBL do que dos votos de Americana. Apesar de que, parte do grupo que trabalhou com os Macris se engaje para que ele tenha ao menos 5 mil votos na cidade.

MBL MISSÃO FEZ SEU FESTIVAL

A primeira edição do festival do MBL ocorreu neste sábado (29/11) em antigos galpões industriais que se tornaram um espaço de 12 mil metros quadrados para eventos na Zona Leste de São Paulo.

Segundo organizadores, o festival de painéis, debates e sessões de autógrafos – sucedido por uma after party – reuniu 3,6 mil pessoas de todo o país. O espaço mais nobre do evento é um palanque em 360º, rodeado pelo público, que pagou R$ 49,90 para estar lá.

