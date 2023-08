Rafael Ilha revela resultado de rejuvenescimento

Quem cresceu nos anos 80 e 90 dançou e cantou ao som do grupo Polegar. O integrante mais famoso da banda e que também está presente na história do SBT, Rafael Ilha, estará no Fofocalizando de hoje. O artista vem à atração para mostrar o resultado de um procedimento estético impressionante que promete deixa-lo com um novo visual. O público confere este antes e depois, além de uma reportagem especial com Rafael visitando a antiga produtora de Gugu Liberato, além de uma entrevista com Gabriel Cartolano para abordar diversos assuntos.

A respeito da harmonização facial, explica: “quero só melhorar um pouco. Tudo que é possível ser melhorado é bom. Eu quero mexer nos pés de galinha, bigode chinês e marcas de expressão; eu tenho 50 anos e esse é o momento bom para se melhorar“. Voltando à época em que estava no topo das paradas, conta: “quando o Polegar começou a fazer sucesso eu tinha 13 anos. Comecei a trabalhar com 9 anos“.

Recordando a dependência química, cita momentos de maior dificuldade: “depois de 2 e 3 dias comendo comida do lixo embaixo do viaduto disse “não vou mais comer do lixo” e aí me envolvi com o tráfico, roubo, comecei a trabalhar na biqueira para sustentar o meu vício. Eu era um cara impotente perante a droga”. Segundo Rafael, “foram 33 internações e nove overdoses. Eu sobrevivi com a misericórdia de Deus na minha vida“.

Sobre um dos episódios mais emblemáticos, comenta: “engoli as pilhas porque fazia parte de um plano de fuga. Depois na volta do hospital os caras falaram “agora você não vai engolir mais nada”. Eles me puseram em uma casinha e eu fiquei amarrado com um capacete de moto na cabeça por três meses. Só tomava banho de gato com pano molhado. Eles só abriam a viseira do capacete pra me dar comida“.

Ilha revela ainda que tentou se matar e qual foi o método: “comecei a fazer roleta russa e fumar crack”. Ele diz que ligou para um delegado naquele momento e completa: “ele chegou eu abri a porta com o revólver na boca, engatilhado, e ele falou “não faz nada, você não precisa disso, você tem uma família que te ama”. Eu comecei a chorar e naquele momento comecei a dizer não aguento mais, eram treze anos de ‘drogadição’, 24 horas por dia”

Ao visitar o local onde ficava a produtora artística de Gugu, da qual ele fez parte no passado, recorda: “foi aqui que ele chegou pra mim e falou “ou você se interna até ficar bom. Só vai sair de lá bom, não importa o tempo que for ou você sai do grupo. Eu lembro que eu abaixei a cabeça. Ainda pensei na minha mãe porque estava só eu e ele e aí eu levantei ele olhou assim eu falei; “vou sair do grupo”. Ele não esperava porque sabia o quanto eu amava o meu trabalho, a minha profissão, ele ficou perplexo“.

Modelo é expulsa de shopping por pouca roupa

Criadora de conteúdo para o OnlyFans, a modelo e influenciadora Jaiane Limma passou por uma situação constrangedora em Florianópolis-SC. Ela foi expulsa do shopping por usar roupas curtas que valorizam suas curvas e seus seios. Segundo ela, o caso aconteceu por ser “gostosa”.

Ela contou que se sentiu humilhada e foi ao estabelecimento somente para gravar como qualquer influenciador digital. Daí seguranças do local coagiram ela para pegar o seu celular e a expulsarem.

A modelo contou toda a história desse acontecimento através das suas redes sociais, onde ela disse que sabe seios seus seios são grandes e chamam a atenção, mas ela conta que ama eles e que é muito triste as mulheres não poderem se vestir do jeito que desejam em qualquer lugar.

“Fui humilhada, eu moro no litoral, estava uma sensação térmica de 30 graus, fomos fazer vídeo no shopping e vocês podem ver que não tinha nada demais. Eu sei que meus seios são grandes e chamam a atenção, mas eu amo eles. Vale ressaltar que eu estava vestida, não filmei nenhuma fachada de loja, nada que infrinja a lei, ou que eu mereça ser humilhada na frente de todos”, relata.

Jaiane ainda complementou dizendo que está muito chateada com a conduta abusiva do segurança e segundo ela representa a atitude de muitos homens. “Isso tudo foi um absurdo, estou muito chateada com a conduta abusiva desse senhor, e estou postando as coisas que eu consegui salvar, a minha acompanhante estava extremamente nervosa mas conseguiu filmar algumas coisas tb, fica esse desabafo de como ainda tem muito homem que acha que nós mulheres temos que ser como eles querem e servir suas vontades”, finaliza.

