O fotógrafo Dmitry Kokh viajou para Rússia e flagrou uma estação meteorológica povoada por ursos polares. O local está abandonado há algum tempo e as imagens dos incríveis dos animais e sua pelagem branca se destacam na paisagem inusitada. Ele usou um drone para tirar as fotografias.

As fotos estão rodando o mundo e renderam prêmios à Dmitry. “Essa imagem se tornou a maior foto da minha carreira até agora”, escreveu ele. Ele ainda destacou que os registros poderiam ser um presságio do que estava por vir, com tensões políticas e climáticas daquele país.

Em outro post dos ursos polares ele escreveu: “Gostaria de compartilhar alguns fatos sobre meus animais favoritos: os ursos tem pele preta e pelo transparente, o seu pelo parece branco porque reflete a luz”.

