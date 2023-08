Além do Waze ser um GPS colaborativo com alertas de congestionamentos, acidentes, radares e outras informações em tempo real, é um app bastante conhecido por sua voz de navegação, que muitas pessoas conhecem como “moça do Waze”. A Alessandra foi por muito tempo a voz padrão para guiar seus usuários no trânsito. Ano passado o app também ganhou uma voz masculina, o João.

Além das vozes tradicionais, o Waze criou experiências de direção na qual cantores famosos, ídolos do esporte e até personagens guiem os motoristas com direções customizadas durante seus trajetos. Para conferir essas experiências, o usuário deve entrar em Menu > Configurações > Voz e som > Voz Waze.

MC Fioti

Dono do hit “Bum bum tam tam”, que conta com mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube, o cantor de funk MC Fioti é uma das vozes mais populares do Brasil no Waze, orientando os motoristas com suas rimas únicas.

Narcisa Tamborindeguy

A socialite que é um dos ícones da internet por conta de seus bordões – como o famoso “Ai, que loucura” – também tem sua voz disponível para guiar os usuários do Waze de uma forma divertida e inusitada.

Escharum e Master Chief

Para os fãs de games, o app disponibiliza uma experiência de direção com as dublagens de Master Chief e do Escharum, protagonistas da batalha galáctica no jogo Halo.

Retrô

Usuários podem voltar no tempo e ouvir as instruções de voz com as gírias das décadas de 70, 80 e 90 enquanto dirigem. Os motoristas podem optar pela locução de um DJ dos anos 70, uma professora de aeróbica dos anos 80 e uma diva pop dos anos 90.

Com sotaque

Para dar um toque regional na comunicação com os motoristas, o Waze incluiu quatro vozes que celebram alguns dos sotaques mais conhecidos do país. Quatro personalidades dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul gravaram os tradicionais comandos de navegação do mapa a convite do app.

Grave sua própria voz

Além das dezenas de vozes disponíveis no aplicativo, o Waze também possibilita que o usuário grave sua própria voz para falar os comandos personalizados de direção. Ao escolher essa opção, uma lista com as frases aparecerá na tela para guiar o usuário durante a gravação. Para ativar essa ferramenta, vá em Configurações > Voz e som > Voz Waze > Adicionar uma voz.

