Rafael Piovezan entrega reforma da praça do Mollon

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou na noite desta quinta-feira (11) a Nova Praça “Fioravante Furlan”, no bairro Mollon. O espaço, localizado entre as ruas do Estanho, Alumínio, Manganês e Cobre, transformou-se em uma nova área para o lazer, convívio e atividades físicas.

A Nova Praça “Fioravante Furlan” dispõe de novo piso, playground, quadra de areia, Espaço Pet, bancos moldados em diversas cores, paisagismo e iluminação.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Rafael Piovezan empossa novos conselheiros tutelares

“Com muita alegria entregamos a revitalização da Praça ‘Fioravante Furlan’, a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Mollon. E que transformação! Após mais de 40 anos de existência, a Praça ganhou um novo formato e como foi gostoso ouvir de cada morador da região o impacto desta transformação. A Nova Praça ‘Fioravante Furlan’ é mais uma obra que realizamos por meio de parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. Assim, conseguimos priorizar o uso dos recursos públicos, investindo-os em áreas prioritárias como Saúde, Educação, Segurança, entre outros. Valorizamos a região, prestamos uma justa homenagem ao senhor Fioravante Furlan e somamos esta obra a tantas outras intervenções realizadas pela cidade, proporcionando Qualidade de Vida ao barbarense”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Também participaram da entrega da obra o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários municipais Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Hamilton Cavichiolli (Obras), Roberta Laudissi (Administração) André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura), José Carlos Naidelice (Planejamento), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Dr. Romulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, os vereadores Tikinho TK, Carlão Motorista, Juca Bortolucci, Julio César – Kifu, Kátia Ferrari e Nilson Araújo, o vereador de Americana, Lucas Leoncine, além de familiares do senhor Fioravante Furlan, demais convidados e moradores da região.