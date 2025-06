Rapaz é preso por trocar carros alugados ‘furtados’ por drogas em SBO

A Polícia Civil de Americana prendeu na manhã desta quinta-feira (26) o açougueiro B.V.O., de 28 anos, vulgo “Orêia”, acusado de tráfico de drogas no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. A acusação é de que ele tinha um esquema de trocar veículos alugados por drogas, com o posterior registro fraudulento de furto do veículo locado. O sistema de monitoramento Muralha Paulista ajudou na investigação.

Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizaram a Operação “Conexão Europa” após investigações a partir do registro de furto, em 1º de abril, de um automóvel modelo Polo ano 2025, locado de uma empresa na região do bairro Jardim da Balsa, em Americana. Ao investigar o deslocamento do carro, os agentes notaram através do Muralha Paulista que o veículo saiu da região de Santa Bárbara d’Oeste antes, em 22 de março, rumo à divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul.

Além disso, não houve constatação do retorno do automóvel, cujo furto registrado em Boletim de Ocorrência apontava a data dos fatos como 24 de março. A comunicação por parte da ‘vítima’ somente ocorreu uma semana depois supostamente porque a empresa demorou para enviar os documentos necessários para o registro da ocorrência. Tal fato chamou a atenção dos investigadores da Dise, que passaram a acompanhar os fatos com maior atenção.

BO fraudulento

Durante as investigações foi apurado que o rapaz que havia feito o BO do furto do Polo iria receber, na manhã desta quinta-feira (26), uma grande quantidade de drogas em sua residência na Rua Alexandre Bell. O imóvel foi monitorado pelos policiais civis até que o investigado, em certo momento, abriu o porta-malas de seu veículo (GM modelo Onix) que estava estacionado na rua, em frente ao portão da casa.

Então foi revelada uma grande quantidade de drogas em seu interior. E diante da presença das drogas no veículo, os policiais abordaram o rapaz. Foi encontrado um aparelho de telefone celular e a chave do carro em seus bolsos. Já no porta-malas do Onix estavam 14 Tijolos de maconha (10,5 kg). Diante do crime constatado, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi escoltado para a sede da Dise.

A ocorrência foi direcionada para a Dise de Americana, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e reforçou a voz de prisão em flagrante, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após ser lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, o indiciado foi escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardaria por audiência de custódia.

