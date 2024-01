Rapazinho de 14 anos já no crime. Deu ruim

Um rapazinho de 14 anos que já estava

participando de atividades no crime acabou se dando mal após ação de homens da Polícia Militar em Americana. O adolescente foi detido na segunda-feira por envolvimento em um roubo a uma chácara na Rua Henrique Basseto, região da Praia dos Namorados.

A apreensão ocorreu às 01h33min, após a polícia ser alertada sobre o assalto.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copo,m) recebeu a informação de que um grupo invadiu a chácara ameaçando as vítimas com facas e um revólver. O bando tinha 6 pessoas e todas fugiram após roubar itens e manter os moradores reféns.

Na busca e durante o patrulhamento, os policiais localizaram o adolescente. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas logo foi pego.

Após a abordagem policial, nada de itens ilícitos com ele, mas o jovem confessou sua participação no roubo. Ele ainda indicou onde alguns dos celulares roubados estavam escondidos. O rapazinho foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde ficou apreendido.

Os objetos recuperados foram encaminhados para as formalidades legais e serão devolvidos às vítimas.

