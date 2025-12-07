Rayssa Leal brilhou e conquistou seu quarto título mundial na Super Crown da SLS. Aos 17 anos, a Fadinha encantou o público com uma manobra decisiva e confirmou seu domínio no skate street.

O Brasil celebra mais um momento histórico da jovem estrela, que segue transformando talento, leveza e coragem em pura magia sobre o skate.

Show de Rayssa

