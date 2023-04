Recape vai ao Zabani e Pérola

O Recape Programa de Recuperação de Vias

avança em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta semana o serviço de recapeamento foi realizado na Avenida Augusto Scomparin, no Parque Zabani, e em trecho da Rua do Vidro, no Jardim Pérola.

Nos últimos dias foram recapeadas as ruas João Gilberto Franchi e James de Oliveira, no Jardim das Orquídeas, ruas Jorge Juventino de Aguiar, Padre Victório Freguglia, Vereador Leonel Graciani, Padre Arthur Sampaio, Dr. Edson dos Santos Mano, Hilda Heleno de Oliveira e Belarmino Rocha, no Conjunto Roberto Romano.

O investimento para a melhoria da malha asfáltica é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

DAE segue com melhorias no abastecimento no Vale das Cigarras

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste substituiu nesta semana o conjunto motobomba responsável pelo recalque da água tratada para os bairros de chácaras Vale das Cigarras, Paraíso, Caiubi, Cruzeiro do Sul e Pinheirinho. A medida faz parte de uma série de ações de melhorias iniciadas neste ano pela Autarquia na distribuição e reservação de água para essa região do município.

A nova bomba ampliou a capacidade de vazão da água em 125%, aumentando de 120 m³/h (bomba antiga) para 270 m³/h (bomba nova). E para possibilitar o aumento no volume de água e reforçar a distribuição, uma readequação na adutora que abastece essa região já foi realizada recentemente pelo DAE que, por meio de obras, interligou os reservatórios existentes nos bairros Dona Margarida e Cintec, desafogando todo esse sistema atendido por meio da Estação de Tratamento de Água – ETA II, localizada na Vila Aparecida.

Seguindo com as melhorias, o DAE abriu licitação para implantação de um novo reservatório para o Vale das Cigarras. O novo tanque de reservação terá uma capacidade de 140 mil litros de água, 40 mil litros a mais do atual.

Além dos bairros citados, o novo conjunto motobomba atende também o Jardim Firenze, Dona Margarida e Cintec.