Unidade da Receita Federal, em Americana, sob o risco de fechar as portas

A unidade da Receita Federal, localizada no centro de Americana, está sob o risco de fechar as portas.

A informação é do presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana (AESCON), Adilson Rogério do Amaral. Ao NM, Adilson afirmou que foi informado da possibilidade na própria agência da Receita Federal de Americana e que agora trava uma luta para tentar reverter essa situação.

“Estamos solicitando o apoio de todas as entidades, sindicatos, conselhos de classe, associações das cidades envolvidas para nos apoiarem. Aqueles que se dispuserem a isso, entrar em contato com a AESCON”, disse o presidente.

Adilson disse à reportagem que não há uma data exata para o fechamento, mas que de fato todas as agências vinculadas às cidades de Limeira e Piracicaba serão fechadas.

Diante da informação, o NM entrou em contato com a assessoria de imprensa da RF, que não confirmou o fechamento, mas enviou a seguinte nota:

“Para que haja fechamento ou suspensão de atendimento em Agências, é necessária a publicação prévia de portaria.

Para cumprir a obrigação de garantir a eficiência dos serviços prestados e usar os recursos públicos da melhor forma possível, a Receita Federal realiza avaliações e discussões internas constantes sobre a sua estrutura. Quando há fechamento ou suspensão do atendimento de alguma Agência, são levados em consideração fatores como a baixa procura por atendimento presencial por parte dos contribuintes no local nos últimos anos e a falta de servidores, além da disponibilidade de outras formas de atendimento, on-line ou por meio de parcerias com universidades e entes públicos”.