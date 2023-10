A vereadora Esther Moraes vai acompanhar o desenrolar

do caso do assassinato de Maria Vieira, feminicídio que chocou Santa Bárbara d’Oeste esta semana. “Vamos nos colocar à disposição da família neste primeiro momento que precisa ser feito o traslado do corpo e o acompanhamento da situação das crianças- filhos dela”. A família de Maria mora no Sergipe, onde estão hoje as crianças.

Esther disse que também vai procurar se informar se existia medida protetiva de Maria contra o companheiro ou mesmo se ela havia registrado boletim de ocorrência. Ela destacou que a cidade precisa melhorar a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

“Foi lançado na cidade o Programa Tempo de Despertar e uma juíza nos disse que SB tem alto índice de feminicídios e precisamos ampliar a rede de proteção às mulheres”, disse.

Maria Almeida Carolina Vieira, 26, morta pelo companheiro, um homem de 24 anos.

Ele confessou o crime e foi detido em seu local de trabalho. Segundo informou a polícia, a causa teria sido uma discussão e morte por asfixia. Em seguida, o homem caminhou 30 metros e teria jogado o corpo no bueiro.

Maria Almeida estava dada como desaparecida por meio de boletim feito por familiares em Aracaju-SE.

