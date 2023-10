Prefeito Rafael Piovezan apresenta o programa QualiVida

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou nesta quinta-feira (26) o QualiVida, programa intersetorial da Prefeitura que prevê a realização de atividades em Áreas de Bem-Estar e Lazer do Município, estimulando a prática esportiva, prevenindo e minimizando as doenças ligadas ao sedentarismo, com a adoção de um estilo de vida saudável. A apresentação técnica ocorreu no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e reuniu autoridades do Município, profissionais de Saúde, de Esportes, Educação, entre outros setores. O QualiVida é um novo programa da Administração Municipal que disponibilizará 41 núcleos de atendimento já a partir das próximas semanas.

“Tendo como ponto de partida a nossa rede de saúde, especificamente as UBSs, o QualiVida prevê a disponibilização de 41 núcleos de atividades físicas em diversos bairros, todos com a orientação de um profissional do esporte. Esses núcleos utilizarão os espaços de bem-estar e lazer que já entregamos e aqueles que entregaremos nos próximos meses. É uma Política Pública que prevê o uso da prática esportiva como forma de promoção à saúde da nossa comunidade. Afinal, quando passamos por uma consulta médica, por exemplo, e algum exame está fora do padrão, a primeira coisa que o médico recomenda é desenvolvermos hábitos mais saudáveis, com alimentação adequada e atividades físicas compatíveis”, disse o prefeito.

LEIA TAMBÉM: Festival Gastronômico 2023 seleciona 11 estabelecimentos

“Todos poderão participar, desde os mais jovens até a melhor idade. Outra linha de atuação do QualiVida é o atendimento das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, desde que estejam regularmente matriculados na rede pública de ensino. Saúde e educação integradas”, acrescentou Rafael Piovezan.

A apresentação técnica da Secretaria de Saúde foi ministrada por João Henrique Silva Rizzetto (médico formado pela Unesp, responsável técnico dos médicos da Atenção Primária da rede municipal de Saúde), Denis Marcelo Modeneze (doutor em Educação Física pela Unicamp na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, pesquisador membro do Grupo de Estudos em Qualidade de Vida, Atividade Física e Saúde), Aline Silvério (profissional de Educação Física, certificada pela UNICEF e com experiência de 10 anos em esporte social, atuante em projetos esportivos do Município com foco na formação do cidadão por meio do Esporte).

Prestigiaram a apresentação do programa o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Vinícius Furlan (Esportes), Lucimeire Cristina Coelho Rocha (Saúde), Tânia Mara da Silva (Educação), Patrícia Regina Marques De Martino (Chefe de Gabinete), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Paula Fernanda Marchesin de Mori (Fazenda), Cléber Luis Canteiro (Meio Ambiente), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), José Carlos Naidelice (Planejamento), Márcia Petrini Della Piazza (Justiça e Relações Institucionais), Rodrigo Maiello (Controle Geral), além das vereadoras Esther Moraes e Kátia Ferrari.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP