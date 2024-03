O mês de fevereiro registrou 169 pedidos de recuperações judiciais. Frente aos 103 realizados no mesmo período do ano anterior, esse movimento representa uma alta de 64,1%. Em relação a janeiro, o crescimento foi de 13,4%. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. Veja as quantidades de requerimentos dos últimos 12 meses no gráfico abaixo:

O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, explica que os fatores que contribuem para o aumento das recuperações judiciais no Brasil são as taxas de juros elevadas, além da inadimplência tanto das empresas, quanto dos consumidores. “Apesar de estarmos vivenciando uma melhora com queda nas taxas de juros e na inflação, primeiro precisamos ter uma redução da inadimplência para depois presenciarmos uma queda no número de pedidos de recuperações judiciais que, na minha perspectiva, deve começar a acontecer a partir do segundo semestre deste ano”. Ainda segundo o índice, foram as “micro e pequenas” empresas que marcaram o maior número de requisições (107), seguida pelas “médias” (41) e “grandes companhias” (21). Confira os dados na tabela abaixo:

A análise por segmento mostrou que o setor de “Serviços” foi o que mais demandou por recuperação judicial, com 66 pedidos. Depois ficaram as empresas de “Comércio”, com 54 requisições, seguidas pelas “Indústrias” (28) e “Primário” (21). Confira, abaixo, os números detalhados:

Queda de 7,0% nas requisições de falências em fevereiro No período avaliado, as solicitações de falências registraram redução de -7,0%, passando de 86 pedidos em fevereiro de 2023 para 80 no mesmo mês deste ano. Já em relação a janeiro de 2024, o índice foi de alta de 15,9%. Também foram as “micro e pequenas” empresas que lideraram o ranking nas requisições de falências, com 44 solicitações. As “médias” vieram a seguir, com 21 requerimentos, já as “grandes” registraram 15. No recorte por setor, foi o de “Serviços” que registrou mais pedidos (33), seguido por “Comércio” (24) e “Indústria” (23). O segmento “Primário” não registrou nenhuma solicitação.