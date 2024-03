Endrick brilha e Brasil bate Inglaterra (1-0)

Brilhou a estrela do jovem Endrick e o Brasil bateu

a Inglaterra por 1 a 0 em um jogo recheado estreias. O técnico Dorival Jr estreou e levou novos goleiros, zagueiros e meias para o novo ciclo. A partida foi muito movimentada e as duas equipes perderam muitas chances claras de gol.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os destaques do time nacional foram os meias Paquetá e Bruno Guimarães e os atacantes Vinicius Jr e Raphinha, além do artilheiro do jogo Endrick.

A Inglaterra vinha de 10 jogos sem perder e a derrota deste sábado foi no templo do futebol bretão, Wembley.

Em junho, o Brasil vai aos Estados Unidos disputar a Copa América e a Inglaterra joga a Euro.

O Brasil volta a jogar na terça-feira contra a Espanha.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP