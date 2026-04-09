O segmento de saúde e bem-estar cresce de forma consistente no país, e a Wellness Club busca consolidar-se como referência nesse movimento. A rede de academias, fundada no Espírito Santo, dá início a uma nova fase de crescimento com a construção das primeiras unidades em São Paulo, sendo uma em Americana e outra em Ribeirão Preto.
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O movimento integra o plano de expansão nacional, que prevê 48 novas operações até 2027 – sendo 30 operações no mercado capixaba e outras 18 distribuídas entre Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, consolidando a marca como referência em saúde, autocuidado e qualidade de vida em todo o país.
A rede conta com mais de 500 colaboradores e cerca de 70 mil alunos, com meta de chegar a 100 mil clientes até o fim deste ano. “Hoje temos 23 unidades e queremos chegar à marca de 100 operações até 2030, ampliando nossa presença em Estados estratégicos e reforçando nosso compromisso com o bem-estar”, explica Leon Sayegh, diretor de Expansão da Wellness.
A expansão da Wellness reflete uma transformação mais ampla no setor de academias e bem-estar no Brasil. Nos últimos anos, o número de empreendimentos voltados à prática esportiva aumentou consideravelmente, acompanhando a crescente valorização da saúde física e mental como pilares da rotina. Nesse novo cenário, a academia passa a ser percebida não apenas como espaço de treino, mas como um ambiente integrado de cuidado pessoal, convivência e promoção de qualidade de vida.
Fundada em 2010 por Leon Sayegh e João Paulo Máximo, a Wellness conta hoje com 20 unidades no Espírito Santo, uma em Araruama (RJ), uma em Teófilo Otoni (MG) e uma em Teixeira de Freitas (BA). “O bem-estar deixou de ser tendência e se tornou parte essencial da vida das pessoas. A Wellness nasceu com esse propósito e agora ganha escala nacional, combinando posicionamento sólido com a força de um mercado em plena expansão”, finaliza Leon.
Unidades Wellness Club
- Praia da Costa, Vila Velha (ES)
- Jardim Camburi, Vitória (ES)
- Orla de Itaparica, Vila Velha (ES)
- Clube dos Oficiais, Vitória (ES)
- Orla de Camburi, Vitória (ES)
- Linhares (ES)
- Laranjeiras, Serra (ES)
- Orla da Praia da Costa, Vila Velha (ES)
- Ibes, Vila Velha (ES)
- Cachoeiro de Itapemirim (ES)
- Coqueiral de Itaparica, Vila Velha (ES)
- Jacaraípe, Serra (ES)
- Goiabeiras, Vitória (ES)
- Colatina, São Silvano (ES)
- Cobilândia, Vila Velha (ES)
- Araruama (RJ)
- Porto Canoa, Serra (ES)
- São Mateus (ES)
- Colatina, Beira Rio (ES)
- Teófilo Otoni (MG)
- Colina de Laranjeiras, Serra (ES)
- Teixeira de Freitas (BA)
- Serra Sede (ES)
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