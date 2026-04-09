O segmento de saúde e bem-estar cresce de forma consistente no país, e a Wellness Club busca consolidar-se como referência nesse movimento. A rede de academias, fundada no Espírito Santo, dá início a uma nova fase de crescimento com a construção das primeiras unidades em São Paulo, sendo uma em Americana e outra em Ribeirão Preto.

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O movimento integra o plano de expansão nacional, que prevê 48 novas operações até 2027 – sendo 30 operações no mercado capixaba e outras 18 distribuídas entre Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, consolidando a marca como referência em saúde, autocuidado e qualidade de vida em todo o país.

A rede conta com mais de 500 colaboradores e cerca de 70 mil alunos, com meta de chegar a 100 mil clientes até o fim deste ano. “Hoje temos 23 unidades e queremos chegar à marca de 100 operações até 2030, ampliando nossa presença em Estados estratégicos e reforçando nosso compromisso com o bem-estar”, explica Leon Sayegh, diretor de Expansão da Wellness.

A expansão da Wellness reflete uma transformação mais ampla no setor de academias e bem-estar no Brasil. Nos últimos anos, o número de empreendimentos voltados à prática esportiva aumentou consideravelmente, acompanhando a crescente valorização da saúde física e mental como pilares da rotina. Nesse novo cenário, a academia passa a ser percebida não apenas como espaço de treino, mas como um ambiente integrado de cuidado pessoal, convivência e promoção de qualidade de vida.

Fundada em 2010 por Leon Sayegh e João Paulo Máximo, a Wellness conta hoje com 20 unidades no Espírito Santo, uma em Araruama (RJ), uma em Teófilo Otoni (MG) e uma em Teixeira de Freitas (BA). “O bem-estar deixou de ser tendência e se tornou parte essencial da vida das pessoas. A Wellness nasceu com esse propósito e agora ganha escala nacional, combinando posicionamento sólido com a força de um mercado em plena expansão”, finaliza Leon.

Unidades Wellness Club

Praia da Costa, Vila Velha (ES) Jardim Camburi, Vitória (ES) Orla de Itaparica, Vila Velha (ES) Clube dos Oficiais, Vitória (ES) Orla de Camburi, Vitória (ES) Linhares (ES) Laranjeiras, Serra (ES) Orla da Praia da Costa, Vila Velha (ES) Ibes, Vila Velha (ES) Cachoeiro de Itapemirim (ES) Coqueiral de Itaparica, Vila Velha (ES) Jacaraípe, Serra (ES) Goiabeiras, Vitória (ES) Colatina, São Silvano (ES) Cobilândia, Vila Velha (ES) Araruama (RJ) Porto Canoa, Serra (ES) São Mateus (ES) Colatina, Beira Rio (ES) Teófilo Otoni (MG) Colina de Laranjeiras, Serra (ES) Teixeira de Freitas (BA) Serra Sede (ES)