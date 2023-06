Reescrevertexto.net: a melhor ferramenta de IA para escritores portugueses

As ferramentas de reescrita modificam um pedaço de texto de forma que seu significado original não seja perturbado. Isso pode incluir a substituição de palavras por sinônimos mais relevantes, alteração da posição dos componentes da frase para melhor legibilidade, etc.

No artigo de hoje, vamos revisar uma dessas ferramentas chamada Reescrever Texto. Possui vários modos que auxiliam os criadores de conteúdo. Todos esses recursos serão explicados em detalhes, para que você não precise testá-los por conta própria e possa confiar em nossas descobertas.

1. Características

Para começar, vamos avaliar todos os recursos do site da ferramenta.

a. Interface (8/10)

Reescrever Texto tem uma interface muito simples e amigável. Não inclui nenhum tipo de anúncio ou redirecionamento, como é o caso da maioria das ferramentas online. Todas as opções são claramente visíveis e a navegação não é problema.

Mas o site é um pouco básico demais e não há muito por onde escolher. Os desenvolvedores forneceram apenas uma ferramenta, que é o reescritor. Ainda assim, pode ser justificado porque o serviço é totalmente gratuito.

b. Trabalhando (10/10)

Para usar esta ferramenta, você deve inserir texto ou fazer upload de um arquivo. Os formatos suportados incluem .txt, .doc, .docx e .pdf. Você pode arrastar e soltar arquivos ou escolher seu arquivo manualmente navegando em seu explorador de arquivos.

Depois de inserir seu texto ou arquivo, você pode escolher um dos três modos,

trocador de palavras

reescritor de frases

Removedor de plágio

O resultado gerado tem as alterações destacadas para que você saiba quais alterações a ferramenta fez em sua frase, parágrafo ou artigo. Além disso, exibe o número original de palavras e o número de palavras no texto reescrito.

Os modos serão explicados em detalhes posteriormente. No entanto, para resumir, a experiência foi bastante tranquila e os tempos de carregamento também foram muito curtos.

c. Contato (6/10)

No canto superior direito da página, há um botão “Contato”. Ele fornece a opção para os usuários enviarem uma consulta por e-mail. Infelizmente, não há chat ao vivo. Hoje em dia, a abundância de ferramentas online oferece o recurso de bate-papo ao vivo para resolver quaisquer possíveis problemas quase que instantaneamente.

Então, achamos que há muito espaço para melhorias na seção de contato para os desenvolvedores. Deve haver outros meios para inserir nossas consultas.

d. Idioma (9/10)

Esta ferramenta é projetada especificamente para escritores portugueses. A ferramenta está muito bem otimizada para o referido idioma. Mas é isso. A ferramenta não oferece suporte a nenhum outro idioma. No entanto, como nosso foco principal é o conteúdo em português, a questão de não oferecer suporte a outros idiomas não tem importância para nós.

Os resultados foram satisfatórios quando o conteúdo em português foi inserido nas ferramentas, e não houve decepção nesse quesito.

2. Modos

Conforme discutido anteriormente, a ferramenta Reescrever vem com 3 modos diferentes. Vamos levá-lo através de todos eles e dizer o que eles fazem.

a. trocador de palavras

O primeiro modo é o Word Changer. A função desta opção é substituir algumas palavras por sinônimos. Aqui está como este modo substituiu uma palavra em nossa frase por outra palavra de natureza semelhante.

O sinônimo substituído é realçado. O significado geral da frase ainda é o mesmo, mas um sinônimo mais adequado foi introduzido nela. Este modo pode ser útil em casos como quando você precisa introduzir algumas palavras novas em sua passagem.

Este modo foi realmente uma ótima experiência para nós e achamos que pode ajudar escritores de conteúdo novos e experientes a criar um conteúdo melhor.

b. reescritor de frases

Este é o segundo modo da nossa ferramenta. Ele basicamente reorganiza alguns componentes de nossas frases para dar a eles um tom diferente. Essa ferramenta pode ser útil se você quiser fazer algumas alterações no tom do seu conteúdo, como no exemplo a seguir.

Como você pode ver, o reescritor de frases mudou a estrutura da frase para explicar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente.

Da mesma forma, este modo pode ser útil para eliminar qualquer possível redundância em nosso texto. Muitas vezes tendemos a adicionar coisas extras ao nosso trabalho sem saber. Esta ferramenta pode ajudá-lo a corrigir isso. Definitivamente, sugerimos que você use esse modo ao escrever conteúdo.

c. Removedor de plágio

A terceira e última modalidade disponibilizada pelo Reescrever é o Plagiarism Remover. Este modo funciona alterando algumas palavras do texto que contém plágio. O funcionamento desta ferramenta foi, até certo ponto, aceitável em nossa opinião.

No exemplo acima, usamos uma frase plagiada. Após o processo de reescrita, a porcentagem de plágio foi definitivamente reduzida, mas ainda assim, a frase não estava completamente livre de plágio.

Portanto, esta é outra área em que os desenvolvedores devem se esforçar. No entanto, o conteúdo com pequenas quantidades de plágio pode definitivamente ser corrigido usando este modo.

3. Prós e contras

Mesmo que você já tenha uma boa ideia dos recursos e funcionamento da ferramenta, mas apenas para ser distinto, preparamos uma lista de prós e contras de usar esta ferramenta.

Prós

Gratuito para usar: esta ferramenta é totalmente gratuita e todos os seus recursos são totalmente gratuitos. Não há assinaturas pagas e o pacote gratuito consiste em todos os modos e serviços.

esta ferramenta é totalmente gratuita e todos os seus recursos são totalmente gratuitos. Não há assinaturas pagas e o pacote gratuito consiste em todos os modos e serviços. Utiliza IA: A Reescrever utiliza a mais recente tecnologia de Inteligência Artificial. Isso fornece resultados eficientes e confiáveis.

A Reescrever utiliza a mais recente tecnologia de Inteligência Artificial. Isso fornece resultados eficientes e confiáveis. Sem anúncios: O site da respectiva ferramenta não possui redirecionamentos ou pop-ups, ou qualquer tipo de anúncio. Isso dá ao usuário uma experiência extremamente suave e rápida.

O site da respectiva ferramenta não possui redirecionamentos ou pop-ups, ou qualquer tipo de anúncio. Isso dá ao usuário uma experiência extremamente suave e rápida. Tempos de carregamento rápidos: uma interface de usuário simples oferece a esta ferramenta tempos de carregamento mais rápidos. O tempo máximo de espera que tivemos que encontrar foi de cerca de 30 segundos e foi de 800 palavras.

uma interface de usuário simples oferece a esta ferramenta tempos de carregamento mais rápidos. O tempo máximo de espera que tivemos que encontrar foi de cerca de 30 segundos e foi de 800 palavras. Guia/Blog Abrangente: Se você rolar um pouco o site, há todo um conjunto de instruções para que os usuários saibam tudo sobre os recursos da ferramenta e como usá-la

Contras

Falta de Funcionalidades: O Reescrever é exclusivamente uma ferramenta de reescrita. Deve haver alguns recursos adicionais para facilitar ainda mais os usuários.

O Reescrever é exclusivamente uma ferramenta de reescrita. Deve haver alguns recursos adicionais para facilitar ainda mais os usuários. Sem chat ao vivo: na era atual, todos estão com pressa; portanto, o contato via e-mail não é realmente eficiente, e ninguém está disposto a passar por um processo tão longo para consultas simples.

Conclusão

Para concluir, Reescrever Texto é provavelmente a melhor “Ferramenta de reescrita” para escritores portugueses, mas definitivamente existem algumas ferramentas melhores para ajudá-lo a aprimorar seu conteúdo de outras maneiras além da reescrita. No entanto, é uma excelente ferramenta para aumentar a qualidade do seu trabalho.