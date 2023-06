PLT Nova Odessa tem 17 vagas de emprego esta quarta

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido

através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 17 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (07/06) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO – CNH/B, para auxiliar nos processos de manutenção elétrica e hidráulica, carpintaria e alvenaria, recuperação de pinturas e serviços gerais (desentupimento, trocas de lâmpadas, conservar fachadas, montar equipamentos de trabalho e segurança). (1 vaga)

ATENDENTE DE RESTAURANTE NOTURNO – Ambos os sexos, maior de 18 anos, atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, organização de área etc. Benefícios: cartão-alimentação, convênio médico e odontológico (optativo), refeição no local, V.T., premiações, auxílio-creche, folga extra, bolo no aniversário. (4 vagas)

ATENDENTE DE SORVETERIA – Para trabalhar das 11h às 19h e 14h às 22h, com uma folga semanal e um domingo no mês. Salário de R$ 1.802,00. Residir preferencialmente na Vila Azenha e Jardim São Jorge. (3 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO – Manter a fábrica em ordem, lavar banheiros e fazer o café. Horário das 5h30 às 15h30 de segunda a quinta, e na sexta das 5h30 às 14h30. (1 vaga)

BORRACHEIRO – Fazer manutenção e serviços nos pneus dos veículos da frota, como trocas, rodízio, calibragem, alinhamento etc. Ensino Fundamental e CNH B. Salário: R$ 2.250,00, refeição no local. (1 vaga)

CAMAREIRA – Feminino, se tiver experiência será um diferencial, senão, empresa oferece treinamento, para trabalhar 6×1, salário + benefícios. (1 vaga)

MOTORISTA D OU E – Com curso de passageiros. (4 vagas)

MOTORISTA E – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Masculino, acima de 30 anos, com curso de empilhadeira, experiência na função e comprometimento com o trabalho. (1 vaga)