O Refis 2025, disponibilizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, resultou na formalização de 9.235 acordos, com a negociação de R$ 31,6 milhões, considerando pagamentos à vista e parcelados. O programa esteve vigente entre 15 de julho e 23 de dezembro de 2025.

A iniciativa ofereceu a pessoas físicas e jurídicas a oportunidade de regularizar débitos junto ao Município, como IPTU, ISSQN, ITBI, além de infrações diversas, com descontos de até 100% em juros e multas.

Meta do Refis alcançada

De acordo com a secretária de Fazenda, Paula Marchesin de Mori, a meta estabelecida foi alcançada. “Agora é fundamental que os contribuintes que aderiram ao Refis mantenham os pagamentos em dia, uma vez que esses recursos são essenciais para investimentos e para a manutenção dos serviços públicos oferecidos ao cidadão barbarense, especialmente nas áreas da saúde e da educação”, destacou.