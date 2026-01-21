Nova Odessa forma profissionais de Jardinagem e amplia oportunidades

Curso gratuito em parceria da Prefeitura com Senai, no CTVP, certificou 15 alunos com formação prática e teórica em cultivo e manejo de plantas no município

Quinze alunos receberam nesta segunda-feira (19) um certificado de conclusão do curso de Jardinagem, realizado no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), em Nova Odessa. A iniciativa foi gratuita, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o SENAC Americana.

Ao longo do curso, os participantes tiveram contato com conteúdos teóricos e práticos voltados ao cuidado e manejo de plantas, incluindo orquídeas, bromélias, suculentas e outras espécies ornamentais. Também foram abordados temas como formação e correção de solos, drenagem com diferentes substratos e noções gerais de cultivo, sempre respeitando as necessidades de cada planta e as condições do ambiente.

Além do curso de Jardinagem, a parceria com a Instituição também resultou, em dezembro de 2025, na formação de 15 novas profissionais no curso gratuito de Manicure e Pedicure, ampliando as oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, professor Antonio Teixeira, a continuidade da relação entre a Prefeitura e o SENAC é fundamental para fortalecer a qualificação profissional no município.

