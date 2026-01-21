10 dicas de filmes e séries para maratonar

Seleção especial de Guilherme Bryan, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual do Centro Universitário Belas Artes, com produções premiadas e grandes nomes do cinema

Nada melhor do que aproveitar o tempo livre para colocar filmes e séries em dia. Esse é o momento ideal para mergulhar em boas histórias, descobrir novos autores e revisitar temas que provocam emoção, reflexão e encantamento. Pensando nisso, esta seleção reúne 10 dicas imperdíveis de filmes e séries, com produções recentes e muito comentadas, assinadas por alguns dos cineastas mais importantes do cinema contemporâneo.

As recomendações são de Guilherme Bryan, coordenador do curso de Cinema e Audiovisual do Centro Universitário Belas Artes, especialista em indústria audiovisual, crítica e história do cinema, o que garante um olhar atento tanto à qualidade artística quanto à relevância cultural das obras. Entre dramas intensos, thrillers políticos, documentários musicais e séries que celebram grandes nomes da cultura, a lista oferece opções variadas para quem busca entretenimento de qualidade e experiências cinematográficas marcantes para aproveitar ao máximo o período de descanso.

O Agente Secreto

“O Agente Secreto” (2025), de Kleber Mendonça Filho – Consagrado no Globo de Ouro 2026, o filme saiu vencedor nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, prêmio conquistado por Wagner Moura, cuja atuação é um dos grandes destaques da obra. Com uma narrativa potente e apuro técnico impressionante, o longa reafirma a força do cinema de Kleber Mendonça Filho, diretor de “Aquarius”, “Bacurau” e “Retratos Fantasmas”. A trama acompanha um professor universitário que, no auge do regime militar brasileiro, retorna a Recife em pleno carnaval para rever a família, mas logo percebe que está sendo perseguido, transformando o reencontro em um intenso e inquietante thriller político.

Sonhos de Trem

“Sonhos de Trem” (2025), de Clint Bentley – Com direção de fotografia, esse filme conta a história do lenhador que trabalha na construção de estradas de trem e perde a filha e a esposa de modo bastante trágico, o que passa a atormentá-lo a partir daí. A atuação incrível de Joel Edgerton está indicada ao Globo de Ouro de melhor ator em drama.

Jay Kelly

“Jay Kelly” (2025), de Noah Baumbach – O ator George Clooney, indicado ao Globo de Ouro de comédia ou musical, interpreta um ator veterano e consagrado que está prestes a se aposentar quando, para tentar próximo da filha, aceita ser homenageado num prêmio na Itália. Vale a pena conferir pelo retrato ácido a respeito dos bastidores do cinema.

Cazuza Além da Música – Séries documental

“Cazuza Além da Música” (2025), de Patrícia Guimarães – A série documental em quatro episódios mostra como o cantor e compositor Cazuza tornou-se um dos maiores ícones da música brasileira e acompanha de perto os últimos anos de vida do artista que teve a coragem de assumir publicamente ser portador do vírus HIV e sofrer todos os preconceitos de uma sociedade careta e covarde, como a lamentável capa da revista “Veja” que indicava que o poeta agonizava em praça pública.

Frankenstein

“Frankenstein” (2025), de Guillermo del Toro – Não é de hoje que o bastante premiado cineasta mexicano é uma das mentes mais criativas e inovadoras do cinema mundial. Desta vez, ao adaptar o clássico escrito pela britânica Mary Shelley, ele encanta pela construção narrativa, pelas excelentes atuações e pelo visual deslumbrante.

Pecadores

“Pecadores” (2025), de Ryan Coogler – O diretor de “Pantera Negra” e “Creed” resolve misturar vários gêneros cinematográficos para construir um painel extremamente sofisticado a respeito do racismo nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. O filme, que deve levar a maioria dos prêmios Globo de Ouro e Oscar, em 2026, também é uma linda homenagem à história do blues.

Uma Batalha Após a Outra

“Uma Batalha Após a Outra” (2025), de Paul Thomas Anderson – O encontro de Paul Thomas Anderson, um dos cineastas americanos mais incríveis do século XXI, com os atores Leonardo di Caprio, Benicio del Toro e Sean Penn não tinha como dar errado. E realmente não deu. Valendo-se do humor negro, que é uma das marcas de Andrson, o filme é um thriller policial irresistível que mistura política com a relação de amor pai e filha. Deve faturar muitos prêmios, se não os principais, no Oscar e no Globo de Ouro de 2026.

O Lendário Martin Scorsese – Série documental

“O Lendário Martin Scorsese” (2025) – Com 83 anos, o americano Martin Scorsese é um dos mais importantes nomes da história do cinema. E essa série em 5 episódios, que conta com o depoimento de grandes nomes como Robert De Niro, Leonardo Di Caprio e Steven Spielberg, mostra como a infância vivida na Little Italy, em Nova York, em meio a máfia e a religião católica, moldaram a maior parte dos filmes que realizou.

Nouvelle Vague

“Nouvelle Vague” (2025), de Richard Linklater – Indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, esse filme retrata os bastidores de um dos grandes clássicos do cinema, “Acossado”, de Jean-Luc Godard, e retrata os principais nomes do movimento cinematográfico francês chamado de Nouvelle Vague.

A Estrada de Kerouac

“A Estrada de Kerouac – O Beat de Uma Nação” (2025), de Ebs Burnough – Esse documentário registra como o romance escrito pelo americano Jack Kerouac, “On The Road”, virou uma das obras mais influentes da literatura mundial. Para isso, o diretor não apenas entrevista quem conviveu com o escritor, mas também pessoas que resolveram colocar o pé na estrada em função do que ele escreveu.

