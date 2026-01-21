Sumaré ‘dá um trato’ na Estrada Municipal Norma Marson Biondo

A Prefeitura de Sumaré realiza nesta terça-feira (20), uma grande ação de limpeza e manutenção na Estrada Municipal Norma Marson Biondo, região rural da cidade. Durante a atividade, agentes de trânsito estão no local para orientação dos motoristas e garantir que o trânsito flua normalmente.

A ação faz parte da Operação Cidade Limpa, um grande mutirão de serviços urbanos e rurais com o objetivo de garantir mais segurança, saúde e bem-estar para a população. A iniciativa reúne uma série de ações coordenadas que visam manter a cidade mais organizada, segura e acolhedora, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

Entre os principais serviços executados estão a roçagem de áreas públicas e canteiros, limpeza de ruas, praças e pontos de descarte irregular, além da poda de árvores, que contribui para a melhoria da iluminação pública e a prevenção de riscos à população. A operação também contempla a recuperação das estradas vicinais rurais, assegurando melhores condições de tráfego e favorecendo o escoamento da produção agrícola.

Os trabalhos estão sendo realizados por etapas, com atendimento aos bairros e regiões conforme um cronograma técnico, priorizando as demandas mais urgentes. A proposta é garantir eficiência na execução dos serviços e maior impacto positivo no dia a dia dos moradores.

O programa atua ainda no combate a pontos viciados de lixo, retirada de entulho e descarte irregular, limpeza das regionais, realização do cata-treco, manutenção dos ecopontos e na organização urbana como um todo. Cada ação possui um foco específico, mas todas convergem para um mesmo objetivo: cuidar da cidade e melhorar a qualidade de vida da população.

