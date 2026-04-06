Refloresta Americana chega a 1.100 mudas plantadas às margens do Córrego Bertini

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, atingiu a marca de 1.100 mudas plantadas às margens do Córrego Bertini, por meio do projeto Refloresta Americana. A iniciativa tem como objetivo recuperar ambientalmente 9,6 hectares, com o plantio de 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado.

“A primeira etapa já atingiu o plantio de 1.100 mudas, de um total de 5 mil a serem plantadas neste momento. Uma nova frente será preparada para o recebimento de mais mudas nos próximos dias. O Refloresta Americana é um projeto amplo, que será desenvolvido com diversos parceiros, como a empresa Suzano, promovendo a recuperação da área com o reflorestamento nas margens do Córrego Bertini, que já sofreu com incêndios e queimadas”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Refloresta Americana foi lançado no dia 24 de janeiro pelo prefeito Chico Sardelli. O plantio ocorre entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini, na extensão da Avenida Santa Cecília, na altura do número 1.159, no Parque Nova Carioba, no limite com a Rua Fioravante Codognoto.

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Trabalho

Além do plantio, o trabalho inclui adubação, coroamento, hidratação das mudas e o cercamento do espaço, cuidados necessários para o desenvolvimento das espécies.

O projeto integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), abrangendo o reflorestamento, a preservação de quatro nascentes e das Áreas de Preservação Permanente (APPs), além de ações de educação ambiental junto à comunidade.

A área da sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini também passará por intervenções como remoção de resíduos, controle de vegetação invasora e correção do solo, além da recuperação dos cursos hídricos. A manutenção e o monitoramento técnico das áreas reflorestadas serão realizados por, no mínimo, dois anos.

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