Fernando Diniz foi confirmado como novo técnico do Corinthians para a sequência do Brasileirão e a disputa da Libertadores. A diretoria do Timão demitiu este domingo o técnico Dorival Jr após mais um revés jogando em casa.

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Campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Super Copa do Rei, Dorival comandava o Timão desde abril de 2025. A decisão ocorre em meio a uma sequência de nove jogos sem vitórias, sendo sete pela competição nacional.

Fernando Diniz caiu no Vasco em fevereiro

Diretor executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz aprova e tem a confiança no trabalho de Fernando Diniz. O diretor, inclusive, já tentou levar o treinador para o Fortaleza, mas nunca conseguiu realizar o feito.

Diniz está livre no mercado desde que deixou o Vasco, em fevereiro deste ano.

O trabalho com as categorias de base, a experiência com grandes nomes quando trabalhou na Seleção Brasileira e o estilo de jogo foram pontos levados em consideração para o Corinthians fechar com Diniz.

A expectativa é que o treinador já esteja no banco de reservas na estreia do Corinthians na Libertadores, contra o Platense, que acontece nesta quinta-feira (9).