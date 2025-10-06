Ao menos 8 postos de combustível da região estão na lista de uma investigação que o Ministério Público de São Paulo faz sobre o PCC. Americana é a cidade que lidera, com 5 postos apontados no cruzamento dos 15 investigados pela Justiça de São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Também foram identificados postos em Santa Bárbara d’Oeste (1) e Sumaré (2). Os investigados pela Operação Carbono Oculto são sócios de 251 postos de combustíveis em quatro estados do país, sendo a maioria deles no Estado de São Paulo.

Os números foram identificados em um cruzamento feito pelo site G1 com a lista de estabelecimentos ativos da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Postos na região

Somente dois dos postos da região não são ‘bandeira branca’. Americana tem um posto RodOil e em Santa Bárbara um posto Ipiranga. Os outros seis postos que aparecem no cruzamento são bandeira branca.

Operação Carbono Oculto

A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram no final de agosto “Operação Carbono Oculto”. Trata-se da maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude.

O objetivo da ação é desmantelar esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Estão na mira da investigação vários elos da cadeia de combustíveis controlados pelo crime organizado, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final até os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos.

