Vini Jr assume namoro com Virgínia

O affair entre o craque do Real Madrid, Vini Jr, e a influenciadora Virgínia, que começou logo após o término dela com o cantor Zé Felipe na festa de aniversário do jogador, está dando o que falar.
Virgínia já viajou três vezes à Espanha para visitar o jogador, retornando no último domingo, enquanto Vini Jr parece fechar de vez capítulos antigos, excluindo as ex-namoradas Maju Mazzalj e Rachelle Di Stazio do Instagram e publicando um vídeo com Virgínia no TikTok, deixando os fãs em polvorosa.
Vini Jr novo Pelé e Xuxa
Nesse mesmo período, Zé Felipe e a cantora Ana Castela assumiram aproximação e até viagem em família. Resta saber agora: será que este novo casal são mesmo o Xuxa e Pelé da nova geração?
