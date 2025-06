Região fora do Top 10 na geração de empregos em Supermercados

A região ficou fora do Top 10 na geração de emprego na Região de Campinas. O setor supermercadista criou 834 vagas de emprego em abril na região de Campinas, de acordo com dados divulgados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Dos 86 municípios que compõem a regional da APAS (Associação Paulista de Supermercados), 50 fecharam o mês no “azul”, ou seja, com número maior de contratações em comparação com as demissões. Ao todo, foram registradas 7.811 admissões na região, com 6.977 desligamentos em abril.

Individualmente, os destaques ficaram por conta de Campinas, que registrou saldo positivo de 169 postos de trabalho; seguido por Piracicaba, onde as contratações superaram as demissões em 138 postos; e Paulínia, que registrou saldo positivo de 96 vagas.

Louveira, com saldo de 71 empregos; Limeira (71), Itatiba (58), Jundiaí (57), Vinhedo (52), Bragança Paulista (46) e Indaiatuba (36) fecham o “Top 10” da regional Campinas da APAS em abril.

“O setor supermercadista oferece diversas oportunidades de emprego, desde posições iniciais até cargos de gerência. É um mercado em constante movimento, o que significa que há sempre demanda por profissionais. Com a expansão do consumo ou a abertura de novas lojas, há uma necessidade direta de mais mão de obra para atender o volume de clientes e produtos. Contratar mais funcionários significa capacidade de lidar com esse crescimento e, consequentemente, impulsionar o faturamento”, disse Acácio Maciel, diretor da APAS na região de Campinas.

Ainda segundo ele, o setor supermercadista desempenha um papel estratégico fundamental na economia e na sociedade, impactando desde a cadeia de suprimentos até o bem-estar do consumidor. “O setor supermercadista é um dos maiores empregadores do país, com milhões de empregos diretos e indiretos. E aqui na região de Campinas esse cenário se repete, por conta da constante evolução, impulsionado pela busca por eficiência e pela adaptação às demandas do consumidor”, analisou Maciel.

